Ямаля, возможно, подталкивали к подшучиванию над Мбаппе

В социальных сетях появилось видео, снятое после матча сборных Испании и Франции в полуфинале чемпионата Европы. На видео Ламин Ямаль, который был признан лучшим игроком той встречи, идёт на интервью через микст-зону. В какой-то момент Ямаль получил от кого-то из журналистов маску черепашки-ниндзя. Сразу после этого пресс-атташе испанской сборной забрал у Ямаля эту маску. Если бы футболист вышел на интервью с такой маской, то это могли бы принять за попытку подшутить над побеждённым Килианом Мбаппе.

В финале чемпионата Европы сборная Испании будет играть против Англии. Матч пройдёт в воскресенье, 14 июля.

Почему Ямаль может не стать новым Месси