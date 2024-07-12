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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ямаля, возможно, подталкивали к подшучиванию над Мбаппе

12 Июля 2024 • 16:26 Комментировать

В социальных сетях появилось видео, снятое после матча сборных Испании и Франции в полуфинале чемпионата Европы. На видео Ламин Ямаль, который был признан лучшим игроком той встречи, идёт на интервью через микст-зону. В какой-то момент Ямаль получил от кого-то из журналистов маску черепашки-ниндзя. Сразу после этого пресс-атташе испанской сборной забрал у Ямаля эту маску. Если бы футболист вышел на интервью с такой маской, то это могли бы принять за попытку подшутить над побеждённым Килианом Мбаппе.

В финале чемпионата Европы сборная Испании будет играть против Англии. Матч пройдёт в воскресенье, 14 июля.

Почему Ямаль может не стать новым Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Испании Килиан Мбаппе Ламин Ямаль ещё теги
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