Игрок сборной Испании: «Я не боюсь Беллингема»

Полузащитник национальной сборной Испании Дани Ольмо высказался о предстоящей игре против Джуда Беллингема и сборной Англии в целом. Как известно, команды сыграют в финале Евро-2024 в воскресенье вечером.

«Я не боюсь. Беллингем стал ориентиром, он всегда в гуще событий. Это футболист, с которым следует считаться, но я никого не боюсь», - сказал Ольмо в программе El Larguero.

Финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии стартует 14 июля в 22:00 по московскому времени на Олимпийском стадионе в Берлине. Испанцы могут стать чемпионами Европы в четвёртый раз, а англичане – впервые.