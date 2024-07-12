Хомуха рассказал, почему Испания выглядит предпочтительнее Англии перед финалом Евро

Футбольный эксперт Дмитрий Хомуха в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем финале Евро-2024.

- Кто для вас фаворит финала Евро?

- Обе команды прошли большой путь и заслужили играть в финале. С точки зрения организации игры испанцы выглядят предпочтительнее, но это ничего не значит.

- Испанию и Англию можно назвать самыми сильными командами Евро?

- В финал выходят не просто так. С неба это не падает. Обе сборные этого заслужили.

- Нет ощущения, что Англия пробилась в финал не без везения?

- Она делала для этого результата все возможное. Поэтому и была вознаграждена выходом в финал.

- Чья тактика вам больше нравится: атакующий испанский футбол или прагматичный и рациональный английский?

- Что касается испанского футбола, там вся система заточена именно на организацию атакующих действий. Большинство команд в Испании играют именно в этом ключе, и сборная просто поддерживает это направление. В Англии все играют по-разному, поэтому Саутгейту гораздо сложнее поддержать то направление, которое есть. И он руководствуется именно прагматичным футболом.

- Какая тактика сейчас более эффективная?

- В любом случае Испания выглядит предпочтительнее. Именно за счет общекомандных действий. Но это ничего не значит. В финале может произойти все, что угодно. Индивидуальные действия отдельных футболистов могут сыграть большую роль.

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- Если смотреть на составы этих сборных, то англичане опытнее, а у Испании много молодежи в составе, которая не имеет опыта больших побед.

- На клубном уровне большинство футболистов сборной Англии постоянно выступают в Лиге чемпионов. И у тех, кто ее выиграл, есть несомненное преимущество.

- Кому вы бы отдали приз лучшего игрока Евро?

- Кто проявит себя в финале наилучшим образом. Если Ямаль забьет, и этот мяч станет победным, то я бы отдал приз ему. У Англии тоже достаточно футболистов, которые могли бы претендовать. Беллингем, например. Если забьет.

- То есть приз получит тот игрок, который отличится в финале?

- Этот матч будет подведением итогов всего чемпионата. Тот, кто лучше проявит себя в финале, и возьмет это звание.

- Нынешний Евро называют скучным. А вам как это турнир?

- Количество матчей за сезон значительно увеличилось, и календарь сильно перегружен. Поэтому футболисты выжаты как лимон. Они играют на пределе. В результате этого страдает зрелищность. Игра требует дополнительного движения, поэтому Англия так и выглядела, как мы все видели. Ресурсы не безграничны.

Елена Григорьевская