Дасаев объяснил, почему в финале Евро-2024 будет болеть за Испанию

Тренер академии «Спартака» Ринат Дасаев ответил на вопрос, кого будет поддерживать в решающем матче Евро-2024 Испания – Англия.

«Естественно, моя симпатия в финале Евро будет на стороне Испании. Тем более команду тренирует мой друг де ла Фуэнте, с которым мы играли два года в «Севилье», — приводит слова Дасаева «Чемпионат».

Финальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии состоится 14 июля. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.

Действующим чемпионом Европы является национальная команда Италии, которая в финале прошлого розыгрыша одолела англичан.