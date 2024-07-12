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Чемпионат Европы по футболу 2024

Масалитин назвал фаворита финала Евро-2024 эксклюзив

12 Июля 2024 • 14:27 Комментировать
Испания
...
Англия
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14.07 22:00

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем финале Евро-2024.

- Кто для вас фаворит финала Евро?

- По игре фаворитом является Испания. Она смотрится более целостно, игра поставлена, нет перепадов, чего не скажешь об Англии. Она начала чемпионат в четыре защитника, потом перешла на три, насытила среднюю линию. Эта сборная отскакивала за счет индивидуальных качеств нападающих. Того же Кейна, Беллингема, Саки. Как таковой командной игры у них нет. Но команда опытная. Она знает, как собраться в нужный момент. По ходу турнира Англия потихоньку прибавляла. Посмотрим, что она выдаст в финале.  

- Считаете, Англия в финале благодаря везению? 

- По крайней мере, в трех матчах она забивала на последних минутах. Естественно, без фарта не обошлось. Но когда-то он должен закончиться. 

- То есть англичан не назовешь одной из самых сильных сборных этого Евро?

- Если бы они прибавляли с первого тура, но такого не было. Они играли в своем темпе. Если бы Беллингем не забил через себя, Англии бы в финале не было. В полуфинале он на последней минуте под острым углом бил из-под защитника и попал между ног и в дальний угол ворот. Понятно, что надо иметь смелость для такого удара. Но пять сантиметров в сторону, и мяч попал бы в штангу.  

- Чья тактика вам больше нравится: атакующий испанский футбол или прагматичный и рациональный английский?

- Не скажу, что у Англии рациональный футбол. У нее нет структуры. Она насытила в матче с Нидерландами среднюю линию, и Куман сделал такой же ход. Выпустил игрока в середину, и по моментам они сравнялись. Хорошо, что они не забили на последней минуте, а то было бы дополнительное время и, возможно, серия пенальти. То есть, когда англичанам надо отыгрываться, они включают скорость и начинают играть. Как только забивают - сбавляют скорости и играют в режиме экономии. Испания не позволит им так играть. Она оставит англичан без мяча, а у футболистов уже накопилась усталость - попробуй побегай, отбери мяч. Не зря же тренер в конце матча всех нападающих меняет. Кейн тоже уже устал. Это видно. Минут семьдесят он может продержаться, а потом силы заканчиваются.  

- Кому вы бы отдали приз лучшего игрока Евро?

- «Золотую бутсу» я отдал бы Родриго. Его черновую работу никто не видит, кроме специалистов. Когда он играет в «Манчестер Сити», они постоянно выигрывают. Испания смотрится с ним супер. Как бы его не перекрывали, он все равно подыгрывал своей сборной. Да, ярко себя проявляет Ямаль, но его хорошей игре способствует Родриго.     

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- Подметили для себя что-то новое, интересное на этом Евро?

- Та же Испания стягивает силы в левую зону и освобождает край Ямалю, чтобы он там остался один в один. Или перенапрягают другую зону, чтобы Уильямс остался один в один с оппонентом и разбирался с ним. Такой же мяч забили французы, когда насытили правую зону и оставили Мбаппе один на один, который сделал передачу. Много было автоголов и хороших дальних ударов, как у того же Ямаля.

Елена Григорьевская

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