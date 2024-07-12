Канчельскис — о финале Евро-2024: «Фаворита в этом матче нет»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящем финальном поединке Евро-2024 между Испанией и Англией.

Эксперт признался, что в решающем матче будет поддерживать англичан. При этом он считает, что шансы команд на успех равны.

«Но это жизнь — все может случиться. Фаворита в этом матче нет», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Финальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии пройдет в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Победителем последнего розыгрыша Евро была национальная команда Италии.