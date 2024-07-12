Орещук назвал главное разочарование Евро-2024

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, что для него стало разочарованием на чемпионате Европы, который в эти дни проходит в Германии.

Спортивный функционер отметил, что его разочаровала игра нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, ведь вся страна надеялась на него.

«Разумеется. Травма носа очень неприятная. Если бы не она, и Мбаппе, и вся сборная Франции выглядели бы совершенно иначе», - приводит слова Орещука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что форвард на Евро-2024 отметился одним забитым мячом, который он забил с пенальти. Сборная Франции завершила выступление на турнире в 1/2 финала, где уступила сборной Испании.