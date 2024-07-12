Жирков ответил, как бы Россия выступила на Евро-2024

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков ответил на вопрос, как бы сборная России могла выступить на чемпионате Европы.

«При таком футболе – как сейчас на Евро – смотрелась бы неплохо. Есть молодые перспективные ребята», - цитирует Жиркова «РБ Спорт».

Как известно, из-за санкций УЕФА не допустил сборную России к отбору на чемпионат Европы – 2024. Когда санкции с РФС могут быть сняты, сказать сложно, но вряд ли этого можно ожидать в обозримом будущем.

В воскресенье, 14 июля, состоится финальный матч Евро-2024. В нём трофей разыграют сборные Испании и Англии. Игра пройдёт в Берлине на Олимпийском стадионе.