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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бывший нападающий «Байера» рассказал, при каком условии Ямаль может пропасть из виду эксклюзив

12 Июля 2024 • 15:05 Комментировать

Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, от чего будут зависеть перспективы полузащитника «Барселоны» и сборной Испании Ламина Ямаля.

«Всё будет зависеть от доверия тренера, от того, как будет играть, какие травмы будут. В этой ситуации так много нюансов, которые влияют на футболиста, что никто не скажет, как всё получится, пока не заиграет стабильно. Молодёжь всегда играет нестабильно, и здесь нужно доверие, а потом он может вырасти в качественного футболиста. А вот если что-то пойдёт не так, то может пропасть из виду. Надеюсь, такие ценные футбольные кадры пропадать не будут», — сказал Булыкин.

В возрасте 15 лет 9 месяцев и 16 дней Ямаль дебютировал за «Барселону» 29 апреля 2023 года в матче Ла Лиги против «Бетиса», он отыграл семь минут. Ямаль стал самым молодым игроком «Барсы», вышедшим на поле в чемпионате Испании.

В своём возрасте его трансферная стоимость достигла отметки в 90 млн евро.

 
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Евро-Футбол.Ру,
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