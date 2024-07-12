Капелло назвал преимущество Англии над Испанией в финале Евро

Известный итальянский специалист Фабио Капелло поделился мыслями о предстоящей встрече сборных Англии и Испании в финале чемпионата Европы – 2024.

«Англия не тратит лишних сил, они достигают минимального результата, который нужен для выхода в следующую стадию. Перед финалом у них будет преимущество, они будут не такими уставшими», - передает слова тренера «Советский Спорт».

Матч Испании против Англии состоится на стадионе в Берлине в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в 1/2 финала «красная фурия» победила Францию, а британцы оказались сильнее Нидерландов.