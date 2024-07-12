Мостовой назвал точный счёт финала Испания - Англия на Евро

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем финале чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Англией.

«Полагаю, в финале Испания будет владеть мячом. Постараются обыгрывать один в один. Скорее всего, выиграют 2:1. Или будет ничья в основное», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В полуфинале престижного турнира Испания одержала победу над Францией со счетом 2:1, а Англия с аналогичным результатом одолела Нидерланды.

Напомним, что финальная встреча чемпионата Европы состоится на стадионе в Берлине 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.