Канищев не видит фаворита в финале Евро-2024

Александр Канищев, ранее выступавший за «Зенит», поделился ожиданиями от финальной встречи Евро-2024 между Испанией и Англией.

По мнению Канищева, в этом поединке, который состоится 14 июля, нет явного фаворита, хотя надеется он на победу испанской сборной.

- Конечно, хотелось бы, чтобы победу одержала сборная Испании, но англичане опытные, сильные и мощные физически. Однако всё зависит от разных факторов, поэтому всё может случиться, - цитирует экс-игрока «Зенита» «Чемпионат».

Начало встречи запланировано на 22:00 по мск, за текстовой трансляцией можно будет наблюдать на портале LiveResult.ru.