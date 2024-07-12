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Чемпионат Европы по футболу 2024

Родри: «У Испании есть оружие против Англии»

12 Июля 2024 • 11:38 Комментировать

Хавбек сборной Испании Родри Эрнандес пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против национальной команды Англии в финале чемпионата Европы – 2024.

«Я хорошо знаю нашего соперника. У Англии очень талантливые футболисты. Эта команда отлично обороняется, она может атаковать. У них хорошо поставлена игра. Мы должны причинить им вред. У нас есть оружие – это уверенность в том, что победа будет за нами», - передает слова полузащитника AS.

Матч Испании против Англии состоится в воскресенье, 14 июля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Поединок пройдет на стадионе в Берлине.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Испании Родри Эрнандес ещё теги
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