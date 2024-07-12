Родри: «У Испании есть оружие против Англии»

«Я хорошо знаю нашего соперника. У Англии очень талантливые футболисты. Эта команда отлично обороняется, она может атаковать. У них хорошо поставлена игра. Мы должны причинить им вред. У нас есть оружие – это уверенность в том, что победа будет за нами», - передает слова полузащитника AS.