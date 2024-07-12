Гладилин назвал фаворита финала Евро-2024

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от предстоящего финального матча чемпионата Европы между сборными Испании и Англии.

«В финалах фавориты номинальные, но по игре и всем показателям фаворит — сборная Испании. Учитывая, что англичане имеют сильных исполнителей в атаке, результат может быть любой», - приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Напомним, что сборная Англии во второй раз подряд пробились в финал Евро, при этом стоит отметить, что она ни разу не побеждала на турнире.

Поединок пройдёт в воскресенье, 14 июля. Свисток о начале поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.