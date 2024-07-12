Вивиан: «Испания хочет выиграть седьмой матч на Евро»

«Наша команда уже одержала шесть побед на турнире. Хотим выиграть и седьмой матч. Наш ключ к успеху – правильное отношение к работе и жизни. Ежедневно мы много трудимся и выкладываемся по максимуму», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.