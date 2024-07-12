Вивиан: «Испания хочет выиграть седьмой матч на Евро»

Защитник сборной Испании Дани Вивиан пообщался с журналистами в преддверии поединка против Англии в финале чемпионата Европы – 2024.
«Наша команда уже одержала шесть побед на турнире. Хотим выиграть и седьмой матч. Наш ключ к успеху – правильное отношение к работе и жизни. Ежедневно мы много трудимся и выкладываемся по максимуму», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
В решающем матче престижного турнира сборная Испании встретится с национальной командой Англии. Поединок состоится 14 июля на стадионе в Берлине. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени.
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