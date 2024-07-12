Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат Европы по футболу 2024

Деменко назвал сборную, которая заслуживает выиграть Евро-2024

12 Июля 2024 • 10:18 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящей встрече сборных Испании и Англии в финале чемпионата Европы – 2024.

«Мы понимаем, что фаворитом является Испания. Эта команда заслуживает выиграть Евро-2024. По качеству игры, конечно, Испания выделяется», - передает Vprognoze.ru слова Деменко.

Напомним, что в полуфинале Евро Испания победила Францию, а Англия переиграла Нидерланды.

Финал турнира Испания - Англия состоится на стадионе в Берлине в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Испании Максим Деменко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 В сборной Франции приняли решение по Дешаму Гризманн высказался после поражения от Испании Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса»
Спортивные новости
7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июля
10:50 · Чемпионат Европы 2024
Вивиан: «Испания хочет выиграть седьмой матч на Евро»
10:18 · Чемпионат Европы 2024
Деменко назвал сборную, которая заслуживает выиграть Евро-2024
09:57 · Чемпионат Европы 2024
Линекер высказался о финале Испания - Англия 1
09:55 · Чемпионат Европы 2024
Орлов высказался перед финалом Евро-2024
09:52 · Чемпионат Европы 2024
FA провела переговоры с Саутгейтом
09:44 · Чемпионат Европы 2024
Родри: «Ямаль может стать лучшим в мире через пару лет»
09:25 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Зенита» обратился к тренеру Англии Саутгейту
08:54 · Чемпионат Европы 2024
Ротен считает, что Гризманн не тянет игру в сборной Франции
08:47 · Чемпионат Европы 2024
Мор: «Испания играет сильнее Англии и должна уверенно победить»
08:23 · Чемпионат Европы 2024
Лунин прокомментировал провальную игру на Евро-2024
08:15 · Чемпионат Европы 2024
Карвахаль сделал оригинальный выбор между Уильямсом и Мбаппе 2
07:30 · Чемпионат Европы 2024
Генич высказался о работе Саутгейта на Евро-2024
07:26 · Чемпионат Европы 2024
Гризманн принял решение о будущем в сборной Франции
11 Июля
21:53 · Чемпионат Европы 2024
Валерий Овчинников: «Французские футболисты играли, как галльские петухи»
21:16 · Чемпионат Европы 2024
Митай вернулся в «Локомотив» после поездки на Евро фото
20:19 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин рассказал, в чём сборная Англии превосходит сборную Испании
20:18 · Чемпионат Европы 2024
Колыванов назвал точный счёт финального матча Евро-2024
18:39 · Чемпионат Европы 2024
Червиченко – о сборной Англии: «Халявщики опять на дурака проскочили» 1
18:23 · Чемпионат Европы 2024
Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно 11
18:15 · Чемпионат Европы 2024
Пономарёв: «Саутгейт боится собственной тени, Испанию так не обыграть»
18:13 · Чемпионат Европы 2024
Овечкин оценил выступление Роналду на Евро-2024
17:58 · Чемпионат Европы 2024
Иан Райт: «У защитников сборной Нидерландов была лёгкая жизнь до Уоткинса»
17:38 · Чемпионат Европы 2024
Гладилин — о финале Евро-2024: «Сам футбол должен отблагодарить Испанию»
17:37 · Чемпионат Европы 2024
Булыкин предсказал счёт финала Евро-2024 Испания – Англия 1
17:29 · Чемпионат Европы 2024
Кьеллини разобрал ошибку защитника Нидерландов в эпизоде с победным голом Англии
Все новости