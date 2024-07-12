Линекер высказался о финале Испания - Англия

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы, в которой «трём львам» будет противостоять национальная команда Испании.

«Этот матч очень важен для нашего футбола. Сборная Англии была в финале Евро, но встреча на «Уэмбли» закончилась разочарованием. Впереди очередной сложный матч, команда на пороге исторического достижения. Еще никогда Англия не выигрывала большой турнир в другой стране», - передает слова Линекера BBC.

Финальный матч Евро-2024 между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.