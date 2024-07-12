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Чемпионат Европы по футболу 2024

Орлов высказался перед финалом Евро-2024

12 Июля 2024 • 09:55 Комментировать
Испания
...
Англия
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14.07 22:00

Геннадий Орлов, известный журналист, высказался перед финальным матчем Евро-2024.

Напомним, решающий матч пройдёт 14 июля в Берлине, встретятся национальные команды Испании и Англии, начало встречи запланировано на 22:00 по столичному времени.

- На этом Евро прагматики – это англичане. А романтики – испанцы. Финал будет – прагматики против романтиков? Да. И прагматики выстраивают свою игру на индивидуальных действиях футболистов, романтики – это более комбинационная игра, - передаёт слова комментатора «РБ Спорт».

Напомним, коллектив Гарета Саутгейта на пути к финалу турнира выбил Словакию, Швейцарию и Нидерланды. Испания же в плей-офф оказалась сильнее Грузии, Германии и Франции.

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