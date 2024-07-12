FA провела переговоры с Саутгейтом

В Англии заинтересованы, чтобы главный тренер сборной Гарет Саутгейт подписал новый трудовой договор с футбольной ассоциацией. Его действующий контракт истекает в конце текущего года.

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, предварительные переговоры между сторонами уже состоялись. Специалиста хотят сохранить у руля команды, независимо от результата финального матча чемпионата Европы – 2024.

На турнире в Германии сборная Англии пробилась в финал, где встретится с национальной командой Испании. Матч пройдет на стадионе в Берлине 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.