Родри: «Ямаль может стать лучшим в мире через пару лет»

«В этом парне уже видна зрелость. Пока неизвестно, каков его потолок. Это мы узнаем через несколько лет. Посмотрим, что будет в будущем. Я думаю, что через пару лет он может стать лучшим в мире. У Ламина есть все необходимые качества для этого», - передает слова полузащитника AS.