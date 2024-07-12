Родри: «Ямаль может стать лучшим в мире через пару лет»

Хавбек сборной Испании Родри Эрнандес прокомментировал успешное выступление 16-летнего нападающего Ламина Ямаля на чемпионате Европы – 2024.
«В этом парне уже видна зрелость. Пока неизвестно, каков его потолок. Это мы узнаем через несколько лет. Посмотрим, что будет в будущем. Я думаю, что через пару лет он может стать лучшим в мире. У Ламина есть все необходимые качества для этого», - передает слова полузащитника AS.
Напомним, что Ямаль является самым молодым автором гола в истории Евро. В финальном матче турнира сборной Испании будет противостоять команда Англии. Игра пройдет 14 июля.
Бан пользователя