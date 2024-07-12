Экс-игрок «Зенита» обратился к тренеру Англии Саутгейту

Бывший игрок петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением об игре сборной Англии на чемпионате Европы – 2024, который проходит в Германии.
«Для меня в финале предпочтительнее испанцы. Весь чемпионат они играли лучше. Англичан все критиковали, но какой они выдали полуфинал. И тут уже хочется сказать: «Саутгейт, прости, мы были неправы», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Финальный матч чемпионата Европы между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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