Экс-игрок «Зенита» обратился к тренеру Англии Саутгейту

«Для меня в финале предпочтительнее испанцы. Весь чемпионат они играли лучше. Англичан все критиковали, но какой они выдали полуфинал. И тут уже хочется сказать: «Саутгейт, прости, мы были неправы», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».