Ротен считает, что Гризманн не тянет игру в сборной Франции

Экс-футболист «ПСЖ» Жером Ротен поделился мнением о карьере нападающего Антуана Гризманна в сборной Франции.
«Великие игроки должны уметь останавливаться. Гризманн уже не может играть на больших турнирах. Думаю, ему пора сказать «стоп». Вспомните Варана, он ушел на пике. Антуан же хочет остаться в команде еще до 2026 года. Он уже упустил момент», - передает слова Ротена Topmercato.
На чемпионате Европы – 2024 сборная Франции дошла до полуфинальной стадии, где потерпела поражение от команды Испании со счетом 1:2. Гризманн сыграл на турнире шесть матчей и не отметился голевыми действиями.
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