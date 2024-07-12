Ротен считает, что Гризманн не тянет игру в сборной Франции

«Великие игроки должны уметь останавливаться. Гризманн уже не может играть на больших турнирах. Думаю, ему пора сказать «стоп». Вспомните Варана, он ушел на пике. Антуан же хочет остаться в команде еще до 2026 года. Он уже упустил момент», - передает слова Ротена Topmercato.