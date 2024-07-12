Мор: «Испания играет сильнее Англии и должна уверенно победить»

Экс-защитник московского «Спартак», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мыслями о финальном матче чемпионата Европы – 2024 между сборными Англии и Испании.

«Испания играет сильнее Англии и должна уверенно победить. Потому что по игре испанцы уже прошли самые сильные сборные - Германию и Францию. Англичанам сильно повезло с сеткой», - поделился мнением эксперт в эфире программы «Все на Матч!».

Финальный матч чемпионата Европы Испания - Англия состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.