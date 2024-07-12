Лунин прокомментировал провальную игру на Евро-2024

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Украины Андрей Лунин высказался о своей неудачной игре на чемпионате Европы – 2024. В матче с Румынией голкипер пропустил три гола и в следующих матчах на поле не появлялся.

«Я допустил очевидные две ошибки. Прекрасно знаю, что такое ошибка голкипера и оплошность форварда. Если вратарь действует неудачно, то на 90 процентов это гол. После завершения встречи я принес извинения. Это меньшее, что мог сделать в тот момент. Я извинился и продолжил работу», - передает слова голкипера газета Marca.

Напомним, что Украина заняла последнее место в группе и не смогла выйти в плей-офф.