Карвахаль сделал оригинальный выбор между Уильямсом и Мбаппе

Фланговый защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль провел сравнение между Нико Уильямсом и французским нападающим Килианом Мбаппе.

«Кто лучше: Мбаппе или Уильямс? До воскресенья лучше Нико. А с понедельника – Килиан», - рассказал защитник во время пресс-конференции.

Напомним, что сборная Испании пробилась в финал чемпионата Европы – 2024, проходящего на футбольных полях Германии. В решающем поединке престижного турнира подопечным Луиса де ла Фуэнте будет противостоять команда Англии. Встреча состоится 14 июля на стадионе в Берлине. Начало запланировано в 22:00 по московскому времени.