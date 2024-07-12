Генич высказался о работе Саутгейта на Евро-2024

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал работу главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта на чемпионате Европы – 2024.

«Что там по Саутгейту, критики? Всех умыл. И меня», - оставил сообщение Константин в своих социальных сетях.

Напомним, что в полуфинале чемпионата Европы сборная Англии одержала волевую победу над командой Нидерландов со счетом 2:1. В финальном поединке турнира подопечные Гарета Саутгейта встретятся с Испанией. Матч состоится в воскресенье, 14 июля, на стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.