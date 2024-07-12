Гризманн принял решение о будущем в сборной Франции

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн после неудачной игры на чемпионате Европы – 2024 ответил на вопрос о своем будущем в национальной команде.

«У меня по-прежнему есть желание выступать за сборную Франции», - передает слова нападающего Get French Football News.

На Евро Гризманн провел шесть поединков, в которых не отметился результативными действиями.

Сборная Франции завершила участие на престижном турнире на полуфинальной стадии. Подопечные Дидье Дешама в 1/2 финала потерпели поражение от команды Испании со счетом 1:2. В решающем матче «красная фурия» сыграет против Англии.