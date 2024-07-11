Почему Ямаль может не стать новым Месси

О Ламине Ямале в футбольном мире известно давно – он уже успел провести больше 50 матчей за первую команду «Барселоны». Но именно текущий чемпионат Европы сделал из воспитанника «Барселоны» если пока не звезду, то точно звёздочку. Теперь о Ямале знают даже те, кто недавно ещё не слышал такой фамилии. Или слышал, но не придавал значения разговорам о «новом Месси». Сколько уже их было, правда? Прямо сейчас кажется, что Ямаль имеет все шансы в будущем встать в один ряд с аргентинцем, однако с ожиданиями нужно быть осторожнее. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает перспективы молодого дарования.

Особенный мальчик

Всё в мире относительно. Недавно Юрий Сёмин давал комментарий по поводу перспектив Антона Миранчука после ухода из «Локомотива». Известный тренер тогда сказал, что Миранчук ещё является молодым игроком, у которого вся футбольная жизнь впереди. Антон осенью отметит свой 29-й день рождения. Для сравнения – Тони Кроос недавно завершил карьеру в 34 года. А вот Ламин Ямаль, в свою очередь, дебютировал за «Барселону» в Ла Лиге в возрасте 15 лет. Это произошло в апреле 2023-го, и в тот самый момент Ямаль стал самым молодым игроком, сыгравшим за «Барсу» в чемпионате. С тех пор Ламин побил множество всяких рекордов, в частности на днях стал самым молодым автором гола на чемпионате Европы, отметившись шедевром в игре против Франции.

Дебют 15-летнего парня в «Барселоне» удивлял, ведь в таком возрасте выступить на таком уровне способны немногие. При этом Ямаль вышел не в кубковой игре против какого-там представителя четвёртого дивизиона, а в матче Ла Лиги против «Бетиса». На какое-то время о парне забыли, но с самого начала сезона 2023/2024 он уже был в основной обойме. Только подумайте – футболист в 16 лет стал тем, кто играет в каждом матче «Барселоне». И не просто выходит на замены, а в большинстве случаев попадает в стартовый состав. Уже в возрасте 16 лет и 57 дней Ямаль дебютировал за сборную Испании и в тот же день забил. В общем, очень быстро стало понятно, что этот мальчик действительно особенный.

«Новый Месси»

На Ламина Ямаля оперативно повесили ярлык «новый Месси». Ранее этот ярлык вешали на многих, и не все из них даже были воспитанниками «Барселоны». Если брать именно академию каталонцев, то на ум сразу приходят Боян Кркич и Ансу Фати. Первый из них, Кркич, завершил карьеру уже в 32 года после нескольких сезонов в Японии. Стать большой звездой Боян так и не смог, несмотря на все авансы. Сбрасывать Фати со счетов пока не будем – парню только 21 год – но после яркого старта эта звёздочка стала угасать, во многом из-за травм. Прошлый сезон Ансу провёл в аренде в «Брайтоне», где не блистал. Теперь он вернулся, но надолго ли?

Ямаль в чём-то сильнее похож на Месси, ведь он тоже имеет левую рабочую ногу, под которую любит смещаться справа в центр. (У Фати ударной ногой является правая, как и у Кркича). К тому же шумихи наделало появившееся недавно фото, где Месси 16 лет назад купает совсем маленького Ямаля. Пошли разговоры о том, что Лео в тот момент благословил Ламина на звёздную карьеру в «Барселоне».

Но если говорить о языке тела, то на Месси был больше похож Кркич. Их рост невысок, то есть центр тяжести тела располагается ниже. Это даёт игрокам некоторое преимущество в плане техники на коротком пространстве. Ямаль ростом повыше, у него более длинный шаг, что даёт свои, другие преимущества. Но не стоит забывать, что Ламину только на днях исполнится 17 лет, и его организм ещё не сформировался до конца. Через несколько лет Ямаль может измениться физически, чему поспособствуют и тренировки.

Что отличает Ямаля в 16 лет, так это хладнокровие на футбольном поле. Если вспомнить юного Месси, то в своё время аргентинец был более эмоциональным. Это может помочь Ламину в будущем. Кстати, хладнокровие Ямаля и его способность принимать верные решения отмечал и бывший тренер «Барселоны» Хави.

«Ламин почти всегда принимает правильные решения на футбольном поле», - говорил Хави по ходу прошлого сезона.

Станет ли «новый Месси» новым Месси

Главный вопрос сейчас в том, станет ли «новый Месси» новым Месси, то есть сможет ли Ямаль стать настоящей большой звездой с кучей наград на полке. На этом пути молодому игроку предстоит пройти через множество испытаний. Одно из очевидных препятствий – давление. Теперь Ямаль постоянно будет находиться в центре внимания. Футбольный мир довольно жесток, и после неудачных матчей Ламин будет сталкиваться с критикой со стороны прессы и болельщиков. Сможет ли этот парень справиться с таким серьёзным давлением? Прямо сейчас ответить на этот вопрос сложно. Ямаль хорошо себя показал в недавней ситуации с Рабио на Евро, когда дал понять, что предпочитает говорить только тогда, когда можно сказать «шах и мат». Но хватит ли у Ямаля стойкости и дальше, особенно в тяжёлые времена? Вот и посмотрим.

Ещё одним препятствием может стать отсутствие стабильности. У Месси были провальные игры, но если говорить в целом, то аргентинец находился на невероятном уровне в течение примерно 15 лет. Как, к слову, и Криштиану Роналду. Сейчас Лео объективно уже не так хорош, возраст даёт своё, но при этом он ещё в полном порядке. Показывать топ-уровень из года в год способны единицы, и пока неясно, способен ли на это Ямаль.

Помешать Ямалю стать новым Месси может и банальное невезение. Возьмите пример Ансу Фати. Футболист ярко блеснул, но дальше ему стало не везти с травмами. Серьёзная травма мениска, полученная осенью 2020 года, серьёзно подкосила талантливого игрока. С тех пор Фати стал часто попадать в лазарет, что очень плохо для любого футболиста, а для футболиста в начале карьеры – тем более.

«Мы должны помогать Ямалю – развивать его и не позволять ему парить в небесах», - сказал недавно Луис де ла Фуэнте.

С тренером сборной Испании трудно не согласиться. Чтобы действительно стать большим футболистом, Ямаль должен продолжать каждодневно работать над собой и оставаться приземлённым. Учитывая количество похвалы, которая сейчас идёт в адрес Ямаля, есть риск «поймать звезду». И тогда наши ожидания в отношении Ламина будут нашими проблемами.

Подготовил Александр Тихий.