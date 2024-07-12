Дешам должен остаться главным тренером Франции: до него сборная никогда так не играла

В мире футбола распространено мнение, что Дидье Дешам должен покинуть свой пост, по примеру Йоахима Лёва и Висенте дель Боске, поскольку он уже дал команде всё, что мог. У сторонников данной теории мысль такова: если результат ушёл – значит, он не вернётся.

Однако в случае с французским коучем есть одна ремарка: после вылета в 1/8 Евро-2020 Дидье со своей командой дошёл до финала ЧМ.

Кто-то говорит, что «трёхцветным» нужна смена поколений или перезагрузка, которую нужно проводить с другим наставником. Но и здесь есть свой контраргумент. Дешам тренирует сборную уже 12 лет, и за этот период волей-неволей приходилось менять поколения и перезагружаться. В этом плане сложно найти более прожжённого наставника.

Предлагаю немного углубиться в статистику. Дидье со своей командой провёл шесть топ-турниров и у него следующая статистика: золото ЧМ, серебро ЧЕ и мундиаля, бронза нынешнего форума и два выхода в плей-офф. А вот как сборная выступала на шести турнирах до Дешама: невыход из группы на ЧМ-2002, поражение в четвертьфинале Евро-2004, выход в финал ЧМ-2006, невыход из группы на Евро-2008 и ЧМ-2010, а также четвертьфинал Евро-2012. Думаю, что данное сравнение о многом говорит.

Многие обвинят нынешнего коуча «мушкетёров» в отрицательном результате нынешнего Евро. Да, игра не была яркой. Но своё место в полуфинале они заслужили в противостояниях с Бельгией и Португалией – топовыми сборными, между прочим. Обратите внимание, что при счёте 1:0 у французов получались очень красивые контратаки. И если бы не удар Ямаля, то Франция была бы в финале, или, если бы счёт 1:1 стал позже, то игра могла перейти в иную плоскость. Но у Франции была проблема с позиционным нападением, и этот аргумент можно поставить в укор наставнику «мушкетёров».

Да и если команда на автопилоте доходит до полуфинала, то это заслуга тренера. Ведь до него выход в аналогичную стадию мог быть расценен как успех.

Можете ли вы назвать более успешного, чем Дешам, тренера национальной сборной? За 12 лет он провалил только Евро-2012 – остальные турниры были либо удовлетворительными, либо успешными.

За Дидье говорят следующие аргументы: стабильные результаты сборной, опыт успешной смены поколений, психология победителя и неиссякаемая уверенность. Убеждён, что Франция нашла своего тренера, которого ей нельзя терять, иначе выход сборной в полуфинал уже будет считаться успехом.

Фото: Globallookpress.com

Реклама

Антон Карасевич