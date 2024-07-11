Валерий Овчинников: «Французские футболисты играли, как галльские петухи»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о сборной Франции. «Трёхцветные» на подходящем к концу Евро-2024 вылетели на стадии полуфинала от сборной Испании (1:2), забив за шесть матчей на турнире лишь один гол с игры.

«Играли, как галльские петухи. Забили первыми и подумали, что уже выиграли матч. Не выложились полностью, не показали себя. Сыграли на 70 процентов своих возможностей. Может быть, первый гол сослужил им нехорошую службу», - рассуждает Овчинников для Betonmobile.

Напомним, что ещё два гола французская команда оформила в виде автоголов, а один гол – на счету Килиана Мбаппе с пенальти в ворота сборной Польши.