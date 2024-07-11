Защитник московского «Локомотива» Марио Митай вернулся в расположение клуба после поездки на Евро-2024.

«Марио, мы скучали!», - пишет пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, что Митай – игрок сборной Албании. Албанская команда играла на подходящем к концу Евро-2024 на групповом этапе в рамках квартета В. Коллектив проиграл сборной Италии в первом туре (1:2), во втором туре разошёлся вничью со сборной Хорватии (2:2) на последних минутах. В третьем туре албанцы проиграли минимально финалисту турнира, сборной Испании.

«Локомотив» стартует в новом сезоне РПЛ игрой против «Акрона» дома, 20 июля.