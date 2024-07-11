Аршавин рассказал, в чём сборная Англии превосходит сборную Испании

14 июля нас ожидает финальный матч Евро-2024. В главном матче турнира друг с другом сойдутся сборные Англии и Испании. Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин поразмышлял об этой игре.

«Испанцы будут владеть мячом, но они могут проиграть, ведь англичане физически крепче и мощнее. Англичане могут этим воспользоваться и подавить испанцев, в этом их козырь. Но Испания – это мой фаворит, хочу их победы», - говорит Аршавин для телеканала «Матч ТВ».

Сборная Испании на стадии полуфинала обыграла команду Франции (2:1), англичане же с таким же счётом оставили за бортом Евро сборную Нидерландов.