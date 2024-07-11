Червиченко – о сборной Англии: «Халявщики опять на дурака проскочили»

Бывший менеджер московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о сборной Англии. Вечером 10 июля англичане выиграли у сборной Нидерландов в полуфинале Евро-2024 и прошли в финал турнира.

«Халявщики снова на дурака проскочили. Что пенальти немного притянут за уши, что второй гол дурной», - говорит Червиченко для Metaratings.

Как он добавил, испанцы смогут обыграть в главном матче Евро сборную Англии. Если, конечно, у «трёх львов» не будет фарта.

«Неинтересная и скучная игра у Англии, даже несмотря на первый тайм против Нидерландов», - добавил Червиченко.

Финал Евро-2024 пройдёт в Берлине на Олимпийском стадионе 14 июля.