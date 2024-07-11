Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно

10 июля сборная Англии одержала победу над Нидерландами в полуфинальном матче чемпионата Европы – 2024. Игра завершилась со счетом 2:1.

Напомним, в середине первого тайма форвард англичан Гарри Кейн заработал пенальти, который сам и реализовал.

Как отмечает ESPN, судья ошибочно указал на точку, ведь за несколько секунд до фола на Кейне английский вингер Букайо Сака откровенно сыграл рукой в чужой штрафной площади, но арбитр проглядел данный эпизод.

В финале чемпионата Европы – 2024 сборная Англии встретится со сборной Испании. Игра пройдет 14 июля, начало — в 22:00 по московскому времени.