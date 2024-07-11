Пономарёв: «Саутгейт боится собственной тени, Испанию так не обыграть»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв уверен, что в финальном мачте Евро-2024 везение Гарета Саутгейта и его сборной Англии закончится.

«Думаю, Испания преподаст урок футбола, везение англичан рано или поздно должно закончиться. Саутгейт боится даже собственной тени, Англия в финале выйдет оборонять ничью», - говорит Пономарёв для «РБ Спорт».

Как добавил эксперт, англичане «нормально» на этом Евро провели только лишь один тайм. Это была первая половина игры со сборной Нидерландов.

Напомним, что испанцы в своём полуфинале выбили с Евро французов (2:1). Англичане с таким же счётом оказались сильнее сборной Нидерландов (2:1).