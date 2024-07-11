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Чемпионат Европы по футболу 2024

Овечкин оценил выступление Роналду на Евро-2024

11 Июля 2024 • 18:13 Комментировать

Известный хоккеист Александр Овечкин высказался о выступлении Криштиану Роналду на чемпионате Европы. Как известно, сборная Португалии завершила турнир на стадии четвертьфинала, проиграв Франции по пенальти после нулевой ничьей. 39-летний Роналду на турнире не забил ни одного гола.

«Думаю, Роналду старался. Понятное дело, что это провальный чемпионат, но он старался. Он не хотел так закончить турнир», - сказал Овечкин в программе на канале «Это футбол, брат!» в YouTube.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду наверняка продолжит выступления за сборную Португалии.

Раскрыто вероятное будущее Роналду в сборной Португалии

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Александр Овечкин ещё теги
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