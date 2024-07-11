Иан Райт: «У защитников сборной Нидерландов была лёгкая жизнь до Уоткинса»

Сборная Англии пробилась в финал чемпионата Европы, это стало возможным после победы над сборной Нидерландов. Её обеспечил точный удар Олли Уоткинса, нападающего бирмингемской «Астон Виллы». Иан Райт, в прошлом блиставший в составе лондонского «Арсенала», прокомментировал успех Уоткинса.

- Уоткинс растягивает защитников, такая у него игра. Это именно то, что нравилось на поле и мне. Коул Палмер выдал идеальный пас. Никто не делал этого с этими защитниками. До появления Уоткинса у них была сладкая жизнь, - цитирует слова Райта BBC Sport.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет с испанцами.