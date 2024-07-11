Гладилин — о финале Евро-2024: «Сам футбол должен отблагодарить Испанию»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о предстоящем финальном матче чемпионата Европы – 2024 между Испанией и Англией.

Эксперт признался, что в финале турнира будет поддерживать сборную Испании.

— Сам футбол должен их отблагодарить. На всем турнире это единственная команда, которая старается играть в футбол, — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Матч Испания – Англия пройдет в ближайшие выходные дни, а точнее 14 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 22:00 по мск.

Добавим, что последний раз Испания становилась чемпионом Европы 12 лет назад, а Англия никогда в истории не выигрывала данный титул.