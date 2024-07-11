Булыкин предсказал счёт финала Евро-2024 Испания – Англия

В воскресенье вечером на чемпионате Европы состоится финальный матч между сборными Испании и Англии. Своим мыслями по поводу этого поединка поделился известный в прошлом российский футболист Дмитрий Булыкин.

«Идеальный сценарий для меня: дополнительное время и пенальти. Так было бы интереснее, но, думаю, всё решат в основное время. Испания может обыграть Англию со счётом 2:1», - цитирует Булыкина Sport24.

Стоит сказать, что на двух предыдущих Евро финалы не завершались после 90 минут. На Евро-2020 Италия обыграла Англию только по пенальти, а на Евро-2016 Португалия взяла верх над Францией за счёт гола в дополнительное время.