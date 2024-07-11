Кьеллини разобрал ошибку защитника Нидерландов в эпизоде с победным голом Англии

Сборная Англии во втором полуфинале Евро-2024 обыграла Нидерланды со счётом 2:1. Победный гол в концовке провёл вышедший на замену Олли Уоткинс. Экс-игрок сборной Италии Джорджо Кьеллини разобрал ошибку нидерландского защитника Стефана де Врея.

«Уоткинс ушёл в сторону и не представлял такой серьёзной опасности. В такой ситуации защитнику не следует тянуться за мячом. Нужно было защищать пространство дальней штанги, чтобы нападающий бил в ближний угол, и вратарь легко бы справился.

Не обязательно было пытаться блокировать удар, потому что когда ты тянешься за мячом, то мяч может пройти у тебя между ног. Этот гол можно было предотвратить. Мне жаль Стефана, ведь он хороший защитник», - сказал Кьеллини в эфире Sky.