Гладилин объяснил, за счёт чего Англия обыграла Нидерланды

Экс-тренер «Спартака» и футбольный эксперт Валерий Гладилин высказался о поражении сборной Нидерландов в матче с Англией.

Напомним, полуфинальная игра чемпионата Европы – 2024 завершилась победой англичан со счетом 2:1.

По мнению эксперта, решающим моментом стал пенальти, после которого Англия захватила инициативу, но команда не выглядела сильнее соперника.

— Здесь они все-таки выиграли за счет удачи и более высокого индивидуального мастерства, — приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Финал чемпионата Европы – 2024 состоится 14 июля. В данном поединке сборная Англии встретится с национальной командой Испании. Начало матча запланировано на 22:00 по мск.