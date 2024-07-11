Кейн высказался о спорном пенальти после контакта с Дюмфрисом

Сборная Англии стала финалистом чемпионата Европы, обыграв Нидерланды со счётом 2:1. Первый свой гол англичане забили после пенальти, который вызвал споры. Одиннадцатиметровый удар назначили после вмешательства ВАР, усмотрев контакт Гарри Кейна с Дензелом Дюмфрисом.

Кейн считает, что арбитр правильно назначил одиннадцатиметровый удар, поскольку контакт был.

«Моя нога отклонилась в сторону, так что он определённо поймал меня! Я был рад забить гол. Это было приятное чувство», - сказал Кейн журналистам.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против Испании. Матч пройдёт 14 июля.