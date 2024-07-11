Чемпион мира озвучил претензию к Мбаппе

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети, который в составе «трёхцветных» в 1998 году становился чемпионом мира, раскритиковал Килиана Мбаппе после вылета команды с чемпионата Европы.

«Для меня Мбаппе не очень хороший капитан, учитывая сигналы, которые он посылал. Он говорил, что не получает хороших передач, что в команде не хватает Погба, что Гризманн плохо проводит Евро. Разве капитан должен указывать на недостатки своих партнёров? На мой взгляд, Мбаппе не был лидером – ни на поле, ни за его пределами», - сказал Пети RMC Sport.

Напомним, что сборная Франции в полуфинале Евро-2024 проиграла Испании со счётом 1:2. Килиан Мбаппе на турнире забил один гол – с пенальти.