Ван Дейк после вопроса о судье: «Вы хотите, чтобы у меня были проблемы?»

Сборная Нидерландов в среду проиграла Англии в полуфинале чемпионата Европы со счётом 1:2, пропустив второй гол на последних минутах. У фанатов «оранжевых» остались вопросы по поводу пенальти, назначенного за фол против Гарри Кейна в первом тайме. При этом ещё до игры в футбольных кругах активно обсуждалось назначение на игру Феликса Цвайера. В своё время этот арбитр наказывался за взятку.

После поражения от Англии капитан сборной Нидерландов Виргил ван Дейк не стал делиться своим мнением о судье.

- Вы довольны, что в этом полуфинале работал судья, замешанный в скандале с договорными матчами?

- Вы хотите, чтобы у меня были проблемы? – ответил ван Дейк журналисту.