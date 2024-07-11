Председатель Объединения отечественных тренеров Юрий Гершкович в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил игру Криштиану Роналду на Евро-2024.

- А кто у Португалии лучше Роналду? Трудно сказать. Я думаю, три-четыре человека из команды сыграли на чемпионате Европы уж точно слабее. Роналду может в любой момент совершить яркое действие на поле. Понятно, Криштиану сейчас не такой свежий и острый, как раньше. Действительно в таком возрасте теряется свежесть, в какой-то степени блекнет мастерство. Но вряд ли у сборной Португалии проблема в Роналду. Он всё равно в хорошем состоянии, поджарый, хорошо двигается, выдерживает оба тайма и даже дополнительное время, – подчеркнул Гершкович.

На чемпионате Европы этого года Роналду не забил ни одного гола.