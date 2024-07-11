Испания или Англия: Погребняк рассказал, за кого болеет в финале Евро-2024

Финалисты чемпионата Европы были определены – ими стали сборные Испании и Англии. Комментарий по поводу предстоящего финального поединка дал известный в прошлом футболист Павел Погребняк.

«Фаворитом однозначно будет Испания. На протяжении всего турнира они показывали лучшую игру. Испанцы – это контроль мяча в первую очередь, молодое дарование также впечатляет. Будет интересно. Сам буду болеть в финале за англичан», - цитирует Погребняка «Спорт-Экспресс».

Финал чемпионата Европы пройдёт на Олимпийском стадионе в Берлине. Матч между Испанией и Англией стартует 14 июля в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Отметим, что сборная Англии, за которую будет болеть Погребняк, ещё ни разу не становилась чемпионом Европы.