Хоккеист Овечкин назвал один минус Евро-2024

Известный хоккеист Александр Овечкин высказался о проходящем чемпионате Европы. Овечкин, который болеет за футбольное московское «Динамо», указал на такой минус, как отсутствие зрелищности. Овечкину не нравится, что на Евро-2024 забивается мало голов.

«Хороший футбол, но не зрелищный. Мне нравится, когда много голов. А тут 1:0, 1:1», - сказал Овечкин на канале «Это футбол, брат!» в YouTube.

На чемпионате Европы осталось провести один матч – финальный. В решающей битве за трофей сразятся сборные Испании и Англии. Игра пройдёт в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине.