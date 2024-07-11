​Испания – чемпион Евро-2024: прогноз от экспертов

Финальный поединок чемпионата Европы по футболу состоится в воскресенье, 14 июля 2024 года. В главном матче турнира сыграют сборные Испании и Англии. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Испании добьётся победы в основное время с вероятностью 39,3%, ничья возможна с вероятностью 33,2%, а вот победа сборной Англии в основное время оценена в 27,5%.

Победителем турнира по мнению экспертов станет сборная Испании. Вероятность данного события – 56,7%, а вот итоговая победа Англии – 43,3%.

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