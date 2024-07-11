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Чемпионат Европы по футболу 2024

Стало известно, почему арбитр Орсато не получил назначение на финал Евро-2024

11 Июля 2024 • 14:30 Комментировать
Испания
...
Англия
14.07 22:00

В четверг УЕФА объявил о том, что финальный матч чемпионата Европы будет судить бригада Франсуа Летексье из Франции. Многие ожидали, что назначение получит итальянец Даниэле Орсато, который после этого турнира завершает судейскую карьеру. Впрочем, Орсато на финале работать не будет.

В эфире Onda Cero прозвучала информация о том, что Орсато не может работать на финале из-за травмы бедра.

Стоит сказать, что в первый вечер лета Даниэле Орсато отработал на финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Боруссией». После финального свистка итальянец даже заплакал, ведь это был его последний матч на клубном уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Даниэле Орсато

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