Ван Дейк сделал важное заявление после вылета с Евро-2024

Сборная Нидерландов в среду вечером проиграла Англии в полуфинале чемпионата Европы со счётом 1:2. Поражение получилось обидным, ведь «оранжевые» пропустили второй гол на последних минутах.

После игры капитан сборной Нидерландов Виргил ван Дейк сделал важное заявление – он собирается оценить своё будущее как на клубном уровне, так и на уровне сборной.

«У меня нет ни малейшего представления [о своём будущем]. Этим летом я тщательно подумаю о том, чего хочу как на клубном уровне, так и на уровне игрока сборной», - сказал ван Дейк журналистам.

Действующий контракт 33-летнего Виргила ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года.